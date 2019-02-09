  • عاجل:شكوى رئيس الزمالك واتحاد الكرة ومقاطعة البطولة العربية.. 8 قرارات نارية للأهلي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    فرج عامر: رئاسة مصر "الاتحاد الأفريقي" تدعم التنمية في القارة السمراء

    11:53 ص السبت 09 فبراير 2019
    فرج عامر: رئاسة مصر "الاتحاد الأفريقي" تدعم التنمية في القارة السمراء

    المهندس محمد فرج عامر

    كتب- أحمد علي:

    قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي التي يتسلمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الأحد، سيكون لها آثارها الإيجابية الكبيرة في التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والصناعي بين مصر ومختلف الدول الأفريقية.

    وأضاف "عامر"، في بيان، السبت، أن "سياسة مصر الإفريقية جعلت لقضايا التحرر الوطني الأولوية الرئيسية لعلاقات مصر بدول القارة السمراء، وأسست مصر لما يمكن تسميته بالدعم المصري لجهود التنمية في قارة أفريقيا".

    وأكد رئيس "الصناعة" بالبرلمان أن المبادرات التنموية المصرية، مثل "الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا"، أصبحت تجسيدًا واقعيًّا لرؤية مصر للتنمية في قارة إفريقيا، موضحًا أن "مصر لم تغفل قضية الديون الأفريقية، إضافة إلى إنفاذ المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية عام 1991، وجرى التصديق عليها عام 1994".

    وأشار النائب البرلماني إلى أن الدول الأفريقية اختارت مصر رئيسًا لمنظمة "الوحدة الإفريقية" لدورتين (1989-1990) و(1993-1994)، وخلالها أنشئت أول آلية لمنع وإدارة المنازعات عام 1993، للتعامل بالطرق السلمية مع ما ينشأ من نزاعات بين دول القارة".​

    محمد فرج عامر لجنة الصناعة مجلس النواب السيسي الاتحاد الأفريقي

    الخبر التالى:

    تبدأ غدا.. 14 معلومة عن المبادرة الرئاسية "نور حياة" للكشف على 5 ملايين تلميذ
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان