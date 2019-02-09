فرج عامر: رئاسة مصر "الاتحاد الأفريقي" تدعم التنمية في القارة السمراء

كتب- أحمد علي:

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي التي يتسلمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الأحد، سيكون لها آثارها الإيجابية الكبيرة في التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والصناعي بين مصر ومختلف الدول الأفريقية.

وأضاف "عامر"، في بيان، السبت، أن "سياسة مصر الإفريقية جعلت لقضايا التحرر الوطني الأولوية الرئيسية لعلاقات مصر بدول القارة السمراء، وأسست مصر لما يمكن تسميته بالدعم المصري لجهود التنمية في قارة أفريقيا".

وأكد رئيس "الصناعة" بالبرلمان أن المبادرات التنموية المصرية، مثل "الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا"، أصبحت تجسيدًا واقعيًّا لرؤية مصر للتنمية في قارة إفريقيا، موضحًا أن "مصر لم تغفل قضية الديون الأفريقية، إضافة إلى إنفاذ المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية عام 1991، وجرى التصديق عليها عام 1994".

وأشار النائب البرلماني إلى أن الدول الأفريقية اختارت مصر رئيسًا لمنظمة "الوحدة الإفريقية" لدورتين (1989-1990) و(1993-1994)، وخلالها أنشئت أول آلية لمنع وإدارة المنازعات عام 1993، للتعامل بالطرق السلمية مع ما ينشأ من نزاعات بين دول القارة".​