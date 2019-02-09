انطلاق حملة شبابية لتنظيف "نهر النيل" بمشاركة وزيرة البيئة

كتب- يوسف عفيفي:

انطلقت منذ قليل، حملة "شباب للنيل" والتي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه النيل من التلوث وأضرار تلوث المياه بالبلاستيك، وطرح بدائل لاستخدام البلاستيك، وذلك بمشاركة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

وانطلقت الحملة من الاتحاد المصري للشراع والتزلج على الماء، وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات الشبابية المهتمة بالعمل البيئي Greenish وحملة Very Nile وبمشاركة مجموعة من الشباب والشابات.​