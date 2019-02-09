حدث ليلًا.. حبس منى فاروق وشيما والتعليم تكشف عن المستوى الرفيع

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس الجمعة، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين، المحلي والدولي، كان أبرزها، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستغاثة سيدة طالبت بعلاج نجلتها، وتصديق البرلمان اليوناني على اتفاقية انضمام جمهورية مقدونيا الشمالية لحلف الناتو، وحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث في التقرير التالي.

السيسي يستجيب لاستغاثة والدة فتاة مريضة بورم بالحبل الشوكي ويوجه بعلاجها

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، لاستغاثة سيدة طالبت بعلاج نجلتها.

وأفاد برنامج "مساء DMC" المذاع على فضائية "DMC"، باستجابة الرئيس للسيدة شرين محب حكيم والدة جانو أسامة المصابة بورم داخل الحبل الشوكي، وتوجيهه بعلاجها.

البرلمان اليوناني يصدق على اتفاقية انضمام جمهورية مقدونيا الشمالية لحلف الناتو

صدق البرلمان اليوناني، الجمعة، على اتفاقية حلف شمال الأطلنطي "الناتو" مع جمهورية مقدونيا الشمالية ما يمهد الطريق للأخيرة للالتحاق بالحلف الذي تقوده الولايت المتحدة الأمريكية.

حبس منى فاروق وشيما 4 أيام لاتهامهما في واقعة الفيديوهات الإباحية

أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، الجمعة، حبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

5 أفدنة فضاء.. إخماد حريق بقطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة في الهرم

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع بقطعة أرض فضاء بشارع الهرم، مساء الجمعة، دون إصابات.

البداية بلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران بشارع الهرم وتحديدا بمنطقة المطبعة.

"الآن عقود مؤقتة والعام المقبل دائمة".. وزير التعليم يشرح تفاصيل تعاقدات المعلمين

علق الدكتور طارق شوقي؛ وزير التربية والتعليم، على ما يثار من بعض البرامج والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص إعلان الوزارة عن تعاقدات مؤقتة لمدة فصل دراسي واحد فقط لسد العجز في أعداد المعلمين.

بـ100 جنيه.. التعليم تعلن بدء توزيع كتاب المستوى الرفيع "Connect plus"

عممت وزارة التربية والتعليم، منشورًا على المديريات التعليمية بالمحافظات، بشأن توزيع كتاب Connect plus، على المدارس: التجريبية، اليابانية، والخاصة.

إصابة 16 في انقلاب ميكروباص جنوب بورسعيد

أصيب 16 شخصًا من محافظة بورسعيد، الجمعة، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص على مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد.