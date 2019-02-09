اليوم.. انطلاق مؤتمر "عنيك في عنينا" بحضور 5 وزراء و11 فنانًا

القاهرة- مصراوي:

تنظم مؤسسة "صناع الخير للتنمية"، اليوم السبت، مؤتمرها السنوي لإعلان نتائج المرحلة الأولى من مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويعقد المؤتمر بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ووفد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة والبنوك.

كما تشارك الفنانة يسرا، ورجاء الجداوي، والفنانة نشوى مصطفى، الفنانة هنا شيحة، والفنانة إنجي المقدم، والفنان أحمد السعدني، والفنان أحمد فلوكس، والإعلامي مفيد فوزي، والكابتن أحمد حسن، الإعلامية إنجى علي، والشاعر نادر عبد الله.