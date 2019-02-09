برلمانية: التعديلات الدستورية المقترحة ستعطي فرصة كافية للرئيس في تنفيذ برنامجه

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن الظروف التي تمر بها الدولة المصرية، تتطلب بالطبع زيادة مدة الرئاسة لأن الـ4 سنوات التي نص عليها الدستور غير كافية.

وأشادت رزق الله، بالتعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب حاليًا، والتي نصت على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، وليس 4 سنوات، بجانب النص على عدم جواز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، حيث سيساهم ذلك في إعطاء فرصة كافية للرئيس في تنفيذ برنامجه.

وأشارت إلى أن "النص الانتقالي الخاص بأنه يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور، يأتي مناسبا مع الظروف الحرجة التي تمر بها الدولة".

وعلقت امال رزق الله: "في النهاية الجميع سيخضع لإرادة الشعب، بقاء الرئيس أو تغييره، يخضع فقط لإرادة الشعب".