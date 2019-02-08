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    السيسي يستجيب لاستغاثة والدة فتاة مريضة بورم بالحبل الشوكي ويوجه بعلاجها

    10:58 م الجمعة 08 فبراير 2019
    السيسي يستجيب لاستغاثة والدة فتاة مريضة بورم بالحبل الشوكي ويوجه بعلاجها

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد قاسم:

    استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، لاستغاثة سيدة طالبت بعلاج نجلتها.


    وأفاد برنامج "مساء DMC" المذاع على فضائية "DMC"، باستجابة الرئيس للسيدة شرين محب حكيم والدة جانو أسامة المصابة بورم داخل الحبل الشوكي، وتوجيهه بعلاجها.

    كان شيرين محب حكيم، ناشدت الرئيس السيسي أمس عبر فضائية "DMC"، بالتدخل لعلاج ابنتها جانو أسامة، المصابة بورم في الحبل الشوكي، ويستلزم إجراء جراحة عاجلة في الخارج على يد خبراء أجانب.

    وقالت والدة "جانو"، خلال مداخلة هاتفية باكية لـ"مساء دي إم سي"، أمس، "عندي أمل أن ييجي قرار من سيادة الرئيس أنها تتعالج، وأنا بقدم التماس للرئيس هو أب وحنين قوي، وأنا عارفة إنه إنسان قوي، يرحمها من الآلام اللي هي فيها وتعمل العملية".

    الرئيس السيسي علاج مريضة شيرين محب حكيم

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