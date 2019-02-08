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    ​​بالصور- اختيار 100 طفل للالتحاق بورشة "الباليه" بمركز الجيزة الثقافي

    07:07 م الجمعة 08 فبراير 2019
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    كتب- محمد عاطف:

    انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات ورشة الباليه للدفعة الثانية بمركز الجيزة الثقافي، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور ما يزيد على 100 متدرب من الأطفال.

    وذكرت الهيئة في بيان لها، أن اختيار المتدربين بالدفعة الثانية جاء بعد فتح باب التقدم لورش البالية تحت عنوان "اثبت نفسك".

    وأكدت الهيئة أن أكثر من 1000 طفل تقدموا للالتحاق بالورشة وجرى اختبارهم وتصفيتهم إلى نحو 100 طفل بدأوا اليوم تدريباتهم بقيام الفنانة ندى محمد، أحد خرجي المعهد العالي البالية والمتخصصين فى التدريب والتصميم.

    ولفتت الهيئة إلى أن الاختبارات بدأت بالفئات العمرية من سن 5 سنوات وحتى 10 سنوات، وجرى تقييم المقبولين على ثلاث فصول، بالإضافة إلى فصل رابع من المتميزين بالدفعة الأولى.

    مركز الجيزة الثقافي الهيئة العامة لقصور الثقافة الباليه ورش البالية

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