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    مصر تتعاقد على شراء 300 ألف طن قمح فرنسي وأوكراني وأمريكي

    06:46 م الجمعة 08 فبراير 2019
    مصر تتعاقد على شراء 300 ألف طن قمح فرنسي وأوكراني وأمريكي

    أرشيفية

    كتبت- عايدة رضوان:

    تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية، على شراء 300 ألف طن قمح فرنسي وأمريكي وأوكراني.

    وأوضح أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة - في تصريحات الجمعة-، أنه جرى التعاقد على شراء 120 ألف طن قمح فرنسي، و60 ألف طن قمح أوكراني، و120 ألف طن قمح أمريكي للشحن خلال الفترة من 21 إلى 31 مارس المقبل.

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