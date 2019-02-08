لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية تستعرض نتائج الحوار المجتمعي

القاهرة - أ ش أ:

عقدت لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية اجتماعا برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وحضور كافة الأعضاء لمتابعة سير عمل اللجنة وعرض نتائج الحوارات المجتمعية التى تمت خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فقد استعرضت غادة والي الخطوات التي تمت للخروج بحوار مجتمعي شامل من خلال إقامة 7 حوارات مجتمعية 4 منها في محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والمنيا شارك فيها 1164 جمعية ممثلة عن الجمعيات الموجودة بجميع محافظات الجمهورية، واجتماعان عقدا بوزارة التضامن لقادة الرأي والخبراء وقيادات العمل الاهلي والآخر للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، ولقاء آخر لشباب الجمعيات نظمته الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وقالت والي إن هذا الاجتماع لعرض نتيجة الحوارات التي تمت في الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه تم تجميع المقترحات التي تمت خلال هذه الحوارات في شكل وثيقة سيقوم أعضاء اللجنة بمراجعتها ثم إعداد تقرير بملاحظتهم وتسليمها للوزارة في موعد أقصاه أسبوع.

ولفتت والي إلى أن الخطوة المقبلة تشمل تسمية أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالصياغة، ثم تقوم لجنة الصياغة بإعداد مسودة جديدة بناء على آراء ومقترحات أعضاء اللجنة الرئيسية ومخرجات الحوارات المجتمعية.

وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من المسودة الجديدة سيتم عرضها على الأعضاء ثم إصدار مسودة نهائية تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإرسالها إلى مجلس الوزراء تمهيدا للدفع بها إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.​