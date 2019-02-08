ضبط 5490 عبوة فيتامينات مع راكب بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية أخفاها راكب مصري داخل حقائبه أثناء عودته من إنجلترا لبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن، إشتبه عمرو عطية مأمور اللجنة، فى راكب مصرى قادم من إنجلترا، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أمجد رفعت مأمور الفحص.

ولفتت إلى تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه ضمت أحمد مجاهد تحت إشراف رضا أبو العزم مدير الحركة، وعثرت علي 5490 عبوة لأنواع مختلفة من الفيتامينات مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب، وتقدر قيمة التعويضات المستحقة مليون و600 ألف جنيه.

وقرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.