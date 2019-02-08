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    بث مشترك لقنوات ON E وDmc وCBC والحياة لفعاليات القمة الإفريقية

    01:11 م الجمعة 08 فبراير 2019
    بث مشترك لقنوات ON E وDmc وCBC والحياة لفعاليات القمة الإفريقية

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    (مصراوي):

    تنقل قنوات ON E وdmc وCBC والحياة، بثًا مباشرًا مشتركًا، يومي الأحد والاثنين المُقبلين لفعاليات القمة الإفريقية الـ32، والتي ستُعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وستشهَد وقائع تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

    ومن المقرر أن تنعقد القمة الإفريقية على مدار يومين، تحت شعار "اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا.. نحو حلول دائمة للتشرد القسري في إفريقيا".

    وتُغطي القنوات الأربعة في بثها المشترك حوارات لحظية من العاصمة الإثيوبية، بوجود الإعلاميين وائل الإبراشي، خالد أبو بكر، عمرو خليل، رامي رضوان، ريهام السهلي.

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