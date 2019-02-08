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    القوي العاملة: توفير 16 فرصة عمل في مجال التشييد والبناء بإيطاليا

    12:27 م الجمعة 08 فبراير 2019
    القوي العاملة: توفير 16 فرصة عمل في مجال التشييد والبناء بإيطاليا

    وزير القوى العاملة

    كتب - أسامة عبدالكريم:
    نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، في توفير 16 فرصة عمل بإحدى الشركات التي تعمل في مجال التشييد والبناء للمصريين المقيمين بدولة إيطاليا.
    تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، مشيرا إلى أن هذه الفرص للباحثين عن عمل من المصريين، وتمثلت في 5 فنيين مبيض معماري "كرتون جسو" ، و3 عمال مساعد فني ، و6 نقاشين ، ويمكن لمن يرغب التواصل مع المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو على البريد الإلكتروني : egyptlabourcouncil@gmail.com


    وزارة القوى العاملة محمد سعفان عزت عمران إيطاليا مجال التشييد والبناء ميلانو

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