القوي العاملة: توفير 16 فرصة عمل في مجال التشييد والبناء بإيطاليا

كتب - أسامة عبدالكريم:

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، في توفير 16 فرصة عمل بإحدى الشركات التي تعمل في مجال التشييد والبناء للمصريين المقيمين بدولة إيطاليا.

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، مشيرا إلى أن هذه الفرص للباحثين عن عمل من المصريين، وتمثلت في 5 فنيين مبيض معماري "كرتون جسو" ، و3 عمال مساعد فني ، و6 نقاشين ، ويمكن لمن يرغب التواصل مع المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو على البريد الإلكتروني : egyptlabourcouncil@gmail.com



​