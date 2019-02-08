"التعليم" تشارك في الحفل الختامي لمنحة الطلاب المتفوقين بالشهادة الإعدادية

كتبت - ياسمين محمد:

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الحفل الختامي لمنحة الطلاب المتفوقين بالشهادة الإعدادية بالمدارس الرسمية للغات، الذي أقيم اليوم تحت عنوان (إحنا مصر ٢٠١٩) بمسرح مدارس الجيل الجديد الدولية، بالتعاون مع مشروع التعليم أولاً القائم على المنحة.

حضر الحفل الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، والدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولاً، والدكتورة راندا كامل الأمين العام لمؤسسة التعليم أولاً.

وفي كلمته، أشاد الدكتور حشيش بالمشروع والقائمين عليه، واهتمام المشروع بالمتفوقين، خاصة في مجالات الأنشطة، كونها تخرج الطاقات الإيجابية لدى أبنائنا الطلاب.

ووجه الشكر للقائمين على المؤسسة لجهودهم الكبيرة ودعمهم، واصفًا نجاحهم بأنه نجاح لمصر وشبابها والذين يمثلون النسبة الأكبر منها، ..مضيفًا أنه يجب علينا متابعة العمل ودعم أبنائنا المتفوقين.

وتضمنت الاحتفالية تقديم العرض المسرحي (سنة أولي تابلت) والذى يتناول النظام المعدل للتعليم في المرحلة الثانوية وردود أفعال الطلاب والمدرسين، ومدى تقبلهم للتغيير، وعرض للتحديات التي واجهها النظام المعدل مع تصحيح للأفكار والمفاهيم الخاطئة.

جدير بالذكر أن هذه المنحة تقام للعام الخامس على التوالي وهي تعمل من خلال ثلاثة محاور، الأول المتفوقين دراسيًا، والثاني المتفوقين في العلوم والفنون والتكنولوجيا، والمحور الأخير: المتفوقين من طلاب التعليم الفني.

وقد شارك هذا العام ٢٥ طالبًا من المتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا، كما شارك من طلاب التعليم الفني ٥١ طالبا وطالبة من مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، ومن طلابنا المتفوقين في الشهادة الإعدادية شارك هذا العام ٨٥ طالبًا من الاوائل علي مستوي جميع المديريات التعليمية بالإضافة الي ١٥ طالبا من المشاركين في منحة العام الماضي ، وقد شاركوا هذا العام كمدربين لزملائهم للعام الحالي، وتتضمن المنحة تدريبهم خلال إجازة نصف العام في معسكر تدريبي على مهارات القيادة وبناء الشخصية واللغة الإنجليزية كما تشمل المنحة برامج لتوعية الطلبة وتعليمهم كيفية الحفاظ علي مدارسهم.

ويهدف المشروع إلى رفع القدرة والكفاءة المهنية للعاملين بالمدارس الرسمية للغات؛ وذلك من خلال إقامة برامج تدريبية للمعلمين والمديرين ورؤساء المدارس، كما تشمل المبادرة تقييم المدارس وتحديد احتياجاتها حيث وصل عدد الذين استفادوا من البرامج التدريبية المقدمة حوالي (١٥٠٠٠) متدرب.