وزير الأوقاف: الحرية لا تعني الفوضى.. والأديان ترفض التخريب

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الدين الإسلامي يؤكد الوسطية والاعتدال بلا إفراط أو تفريط أو غلو أو تقصير، محذرا من اللجوء إلى أحد طرفي النقيضين من الإفراط أو التفريط، فكلاهما ذميم لأن الإفراط في التسيب يؤدي إلى إفراط في التشدد والعكس كذلك.

وأضاف وزير الأوقاف في بيان اليوم الجمعة، أن الحرية لا تعني الفوضى ولا الاعتداء على حريات الآخرين، وإذا كان من حق الإنسان أن يرتدي ما يشاء من اللباس ما دام مراعيا الذوق العام أو العرف العام للمجتمع فإن عليه أيضا أن يحترم اختيارات الآخرين ما داموا كذلك.

وتابع الوزير أن الحرية التي نؤمن بها ونعمل على ترسيخها في سبيل تحقيق المواطنة المتكافئة شيء، والدعوة إلى الفوضى والتسيب الذي تنبذه الشرائع السماوية شيء آخر.