القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 9000 عامل

كتب - أسامة عبدالكريم:

نجحت جهود وزارة القوى العاملة بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وإدارة شركة بيبسي كولا مصر، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة فى إبرام اتفاقية عمل جماعية بشأن دعم صندوق الزمالة للعاملين بالشركة بمبلغ 541 ألفا و550 جنيها ، ويستفيد منها 9000 عامل.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان في تصريح اليوم، أن طرفي الاتفاقية اتفقا على أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية فيما بين صندوق الزمالة للعاملين بالشركة ، ولا يجوز لأي منهم الرجوع علي إدارة الشركة مستقبلا بأي مطالبات مالية فيما يخص هذه الاتفاقية .

وقد وقع الاتفاق عن الشركة محمد سامي عبد العال شلباية بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ،وعن النقابة العامة للصناعات الغذائية خالد عيش بصفته رئيس النقابة، وعن ممثلى العاملين بالشركة سعيد محمد مصطفي رئيس اللجنة النقابية ، وعبد القادر صلاح أمين عام اللجنة.​