بالأرقام.. ماذا حقق معرض الكتاب هذا العام؟ (انفوجرافيك)

كتب - محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الجمعة، إنفوجرافيك بعنوان "معرض القاهرة الدولي للكتاب في أرقام"؛ لتوضيح أهم المعلومات عن المعرض خلال دورة يوبيله الذهبي التي أقيمت خلال الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير الجاري.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن 35 دولة شاركت بالمعرض وهم 10 دول أفريقية، و 16 دولة آسيوية، و7 دول أوروبية، ودولتان من الأمريكيتين؛ مقارنة بـ 27 دولة في الدورة 49 من المعرض، مضيفا أن عدد دور النشر التي شاركت بالمعرض هذا العام بلغت 749 دار نشر؛ مقارنة بـ 696 دار نشر في العام السابق.

وأشار إلى أن عدد الناشرين هذا العام بلغ ‏1724 ناشرا؛ مقارنة بــ 849 ناشرا في العام السابق ؛ إضافة إلى أكثر من 250 ألف كتاب من إصدارات وزارة الثقافة قام رواد المعرض بشرائها، معلنا استقبال المعرض هذا العام لأكثر من 3 ملايين زائر طوال فترة انعقاده.

وفي السياق ذاته، لفت المركز الإعلامي إلى أن عدد الفعاليات والأنشطة الثقافية وورش الأطفال التي أٌقيمت خلال فترة المعرض بلغت ‏1465‏‏، وجاءت مقسمة إلى ‏408 ندوات ثقافية، و ‏154 احتفالية فنية منها ‏‏58 حفلا بالمسرح الكبير، ‏‏و31 عرضا مسرحيا بقلعة التجارب المسرحية، و 26 عرضا لأفلام مختلفة بقاعة السينما،و ‏‏13 عرضا وورشة بقاعات الفنون البصرية والورش، و26 عرضا فنيا شعبيا بركن الفنون الشعبية، فضلا عن ‏554 حفلة توقيع، و349 ورشة وعرضا فنيا للطفل.‏‏

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب احتفل هذا العام بمناسبة مرور 50 عاما على انعقاده، وأقيم المعرض -في دورة اليوبيل الذهبي- بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

