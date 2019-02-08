"مغشوش وغير مطابق".. "الصحة" تحذر من 13 دواءً ومستحضرًا بالأسواق (مستندات)

كتب - أحمد جمعة:

حذّرت وزارة الصحة من 13 دواءً ومستحضر تجميل تم تداولها في السوق المحلية، خلال الفترة الماضية، مشددة على ضرورة ضبط وتحريز ما يوجد في الأسواق منها، بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية والصيدليات.

وأصدرت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، 6 منشورات للتحذير من هذه الأصناف، حمل المنشور الأول رقم 1 لسنة 2019، بالتحذير من مستحضر (saizen liquid 20 mg)، للتشغيلة رقم au024360، والتشغيلة رقم au024538، حيث أنه صدر له عدم مطابقة من حيث اختبار الفحص البصري من الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية.

ويستخدم العقار في علاج نقص هرمون النمو عند الأطفال.

كما أصدرت الإدارة المركزية للصيدلة المنشور رقم 2 لسنة 2018، بضبط وتحريز مستحضر (bivatracin spray)، إنتاج شركة أكديما للتشغيلة رقم 17101062 - 17101063؛ حيث أنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية.

كما طالبت الإدارة في منشورها رقم 3 لسنة 2019، بضبط وتحريز 9 مستحضرات تجميل خاصة بمصنع الإيطالية لمستحضرات التجميل؛ نتيجة أخطاء في أرقام التسجيل بالإدارة.

وفي منشورها رقم 4، طالبت وزارة الصحة بتحريز العبوات المغشوشة من قطرة العين (tobrades eve) للتشغيلة رقم 18E29PA.

كما طالبت بضبط وتحريز ما يوجد في السوق المحلية من مستحضر التجميل bless cream.

ووجهت إدارة الصيدلة بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من تلك التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلات سالفة الذكر، وإبلاغ إدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

كما أمرت، بتسليم مندوب الشركة للأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع موافاة الإدارة بالكميات التي تم تحريزها على أن يتم إعدام تلك الكميات بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من "مفتشي الصيدلة".

