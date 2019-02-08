البيئة تطلق غدًا حملة "شباب للنيل" للحفاظ على المياه من التلوث

القاهرة - أ ش أ:

تنطلق غدًا السبت فعاليات حملة "شباب للنيل" تحت رعاية وحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبالتعاون مع إحدى المؤسسات الشبابية المهتمة بالعمل البيئي وحملة Very Nile وبمشاركة مجموعة من الشباب والشابات.

وأوضحت وزارة البيئة - في بيان اليوم الجمعة- أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه النيل من التلوث وأضرار تلوث مياه النيل بالبلاستيك، وطرح بدائل لاستخدام البلاستيك، وذلك في إطار توجه الوزارة لدمج الشباب المصري والمجتمع المدني في فعاليات العمل البيئي، من خلال الاعتماد عليهم في تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تطلقها الوزارة بهدف رفع الوعي البيئي لدى فئات المجتمع، وخلق كوادر بيئية خاصة من الأطفال والشباب، لتوسيع قاعدة أصحاب المصلحة وتدعيم قطاع البيئة في مصر.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة من الاتحاد المصري للشراع والتزلج على الماء بالمنيل. ​