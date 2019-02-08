  • عاجل:"مغشوش وغير مطابق".. "الصحة" تحذر من 13 دواءً ومستحضرًا بالأسواق (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    البيئة تطلق غدًا حملة "شباب للنيل" للحفاظ على المياه من التلوث

    11:35 ص الجمعة 08 فبراير 2019
    البيئة تطلق غدًا حملة "شباب للنيل" للحفاظ على المياه من التلوث

    وزيرة البيئة ياسمين فؤاد

    القاهرة - أ ش أ:
    تنطلق غدًا السبت فعاليات حملة "شباب للنيل" تحت رعاية وحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبالتعاون مع إحدى المؤسسات الشبابية المهتمة بالعمل البيئي وحملة Very Nile وبمشاركة مجموعة من الشباب والشابات.
    وأوضحت وزارة البيئة - في بيان اليوم الجمعة- أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه النيل من التلوث وأضرار تلوث مياه النيل بالبلاستيك، وطرح بدائل لاستخدام البلاستيك، وذلك في إطار توجه الوزارة لدمج الشباب المصري والمجتمع المدني في فعاليات العمل البيئي، من خلال الاعتماد عليهم في تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تطلقها الوزارة بهدف رفع الوعي البيئي لدى فئات المجتمع، وخلق كوادر بيئية خاصة من الأطفال والشباب، لتوسيع قاعدة أصحاب المصلحة وتدعيم قطاع البيئة في مصر.
    ومن المقرر أن تنطلق الحملة من الاتحاد المصري للشراع والتزلج على الماء بالمنيل. ​

    هذا المحتوى من

    ياسمين فؤاد حملة شباب للنيل تلوث المياه وزارة البيئة

    الخبر التالى:

    "مغشوش وغير مطابق".. "الصحة" تحذر من 13 دواءً ومستحضرًا بالأسواق (مستندات)
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان