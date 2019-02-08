الإسكان: استلام 3672 وحدة إسكان اجتماعي في طيبة الجديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالمطلب، ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إن أجهزة المدن الجديدة، تبذل قصارى جهدها في تنفيذ وإنهاء جميع المشروعات السكنية والتنموية، لخدمة سكان المدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها.

ووفقا لبيان صادر اليوم الجمعة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قال رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة المهندس مصطفى سعيد إنه تم الاستلام الابتدائي لـ 3 آلاف و672 وحدة سكنية (153 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعي، بعد الانتهاء من تنفيذها، وذلك من أجل تلبية طلبات المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية بالمدينة.

وفي مدينة السادات، أوضح رئيس جهاز المدينة المهندس أمين غنيم أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطهير برك الأكسدة بالمدينة، بتكلفة 5 ملايين و662 ألف جنيه.​