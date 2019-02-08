غدًا.. مهرجان منظمة التعاون الإسلامي يختتم فعالياته

القاهرة - أ ش أ:

يختتم المهرجان الثقافي والفني لمنظمة التعاون الإسلامي، غدا السبت، فعاليات دورته الأولى التي أقامتها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارات الخارجية والشباب والرياضة والآثار تحت شعار "أمة واحدة وثقافات متعددة.. فلسطين في القلب"، وذلك على مسرح سور القاهرة الشمالي.

وذكرت وزارة الثقافة- في بيان اليوم الجمعة- أن جميع الفرق المشاركة ستقدم عرضا فلكلوريا يعكس التنوع الثقافي في العالم الإسلامي ويرسم لوحة فنية تعبر عن الموروث الفني لها من إخراج الفنان هشام عطوة، ويسبقه صباحا جولة سياحية للضيوف بمنطقة الأهرامات وقلعة صلاح الدين.

يذكر أن الدورة الأولى من مهرجان منظمة التعاون الإسلامي حلت عليها دولة تنزانيا كضيف شرف، ويسعى المهرجان إلى تعزير التبادل الثقافي بين أعضاء المنظمة، والتأكيد على القيم النبيلة والمبادئ السمحة للإسلام، وانطلقت فعالياته من مسرح الأوبرا الكبير وتواصلت على مدار خمس أيام بالمجلس الأعلى للثقافة، ومركز التعليم المدني بالجزيرة، ومجمع اللغة العربية، وعدد من المناطق الأثرية بالقاهرة الفاطمية.​