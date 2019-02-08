الزراعة: ضبط 536 طن لحوم فاسدة خلال أسبوعين

كتب - أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن آخر تقرير عن حملات ضبط اللحوم الفاسدة أسفر عن إجمالي مضبوطات خلال الفترة من ٢٥ يناير الماضي وحتى ٧ فبراير الجاري تبلغ ٥٣٦ طنًا و٤٣٣ كجم من الأسماك المجمدة والدواجن واللحوم البلدي البقري والضأن ولحوم مجمدة وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم وأحشاء ودهون في ٢٠ محافظة.

وأضافت محرز - في تصريح اليوم الجمعة - أنه تم تحرير ٢٣٧ محضرا خلال حملات نفذتها إدارة التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بمحافظات الإسكندرية والشرقية والغربية والمنيا وقنا والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم والبحيرة والمنوفية والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية، وبني سويف وأسيوط وسوهاج وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وشددت على أن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الزراعة بالتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي والحد من مخالفات ذبح الحيوانات خارج المجازر، وفقا للمواصفات المصرية لتداول اللحوم، وتأكيدا على وصول غذاء صحي أمن للمواطنين في المقام الأول.

وأضافت أنه من ضمن المضبوطات ٥٢٩ طنا و٣٧٢ كجم مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي الصلاحية، وتم تحرير ١١٦ محضرا للمخالفين.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه تم ضبط ٧ أطنان و٦١ كجم مضبوطات بعدد ١٢١ محضرا ذبح خارج المجازر الحكومية ومخالف للقوانين وقرارات ومضبوطات مجهولة المصدر.

وأشارت إلى أن من ضمن المضبوطات ٥٠٠ طن أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ظاهريا بثلاجة حفظ بمحافظة القليوبية، وقد تم أخذ عينات لتحليلها بمعمل صحة الحيوان لبيان مدي صلاحيتها .. لافتة إلى أنه تم إعداد التقارير الفنية البيطرية والمحاضر اللازم للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكدت الدكتورة محرز أن جميع الحملات التي قام بها البيطريون في أنحاء الجمهورية كانت بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة.