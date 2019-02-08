أمطار وبرودة شديدة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم (بيان درجات الحرارة)

القاهرة- مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وحسب بيان، للهيئة، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري قد تصل إلى القاهرة، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على سيناء والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 11 19

طنطا 10 18

دمنهور 10 18

الإسكندرية 07 18

بلطيم 10 18

مطروح 10 17

السلوم 09 16

سيوة 11 18

بورسعيد 11 19

دمياط 12 19

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 10 20

السويس 11 19

العريش 09 18

رفح 10 18

رأس سدر 12 19

نخل 08 17

نويبع 16 19

طابا 13 18

كاترين 02 13

الطور 13 20

شرم الشيخ 19 22

الغردقة 16 23

مرسى علم 16 23

الفيوم 10 20

بني سويف 10 20

المنيا 07 20

أسيوط 09 20

سوهاج 09 21

قنا 09 21

الأقصر 13 21

أسوان 14 23

أبوسمبل 16 23

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 19 23

أبورماد 20 23

رأس حدربة 20 22

حلايب 19 23