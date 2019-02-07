  • عاجل:تصل حد السيول.. الأرصاد تحذر: استمرار الأمطار والشبورة حتى الأحد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    حزب المؤتمر يعلن موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة

    11:40 م الخميس 07 فبراير 2019
    حزب المؤتمر يعلن موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة

    الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر

    كتب- محمد نصار:

    أعلن حزب المؤتمر موافقته من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية المقترحة التي تقدم بها ائتلاف "دعم مصر" لمجلس النواب هذا الأسبوع.

    وأكد الحزب في بيان مساء الخميس، أنه يعتزم المشاركة في جميع جلسات الحوار المجتمعي للوصول لأفضل صيغة توافقية تكون في صالح المواطن.

    كما أعلن تحالف الأحزاب المصرية برئاسة المرشح الرئاسي السابق موسى مصطفى موسى، موافقته على التعديلات الدستورية.​

    كان ائتلاف "دعم مصر"، قدم الأحد الماضي، مقترحًا لتعديل الدستور لمجلس النواب. ووافقت الجلسة العامة بالبرلمان أول أمس الثلاثاء على مناقشة التعديلات المقترحة.

    حزب المؤتمر التعديلات الدستورية ائتلاف دعم مصر مجلس النواب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان