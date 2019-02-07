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    حزب الشعب الجمهوري عن التعديلات المقترحة للدستور: "مطلب ضروري ومهم"

    11:11 م الخميس 07 فبراير 2019
    حزب الشعب الجمهوري عن التعديلات المقترحة للدستور: "مطلب ضروري ومهم"

    حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

    كتب- محمد نصار:
    أعلن المهندس حازم عمر، رئيس جزب الشعب الجمهورية، تأييده للتعديلات الدستورية التي جرى طرحها للمناقشة بمجلس النواب.

    وقال عمر، في تصريحات صحفية، إن التعديلات مطلب ضروري ومهم خلال الفترة الحالية، خاصة وأن الدستور الحالي به العديد من المواد المعيبة.

    وأضاف أن تلك التعديلات لا تكفي وهناك بعض المواد الأخرى بالدستور تحتاج إلى تعديل، ومنها المادة الخاصة بالنسب في انتخابات المحليات.

    كان ائتلاف دعم مصر، قدم الأحد الماضي، مقترحًا لتعديل الدستور لمجلس النواب. ووافقت الجلسة العامة بالبرلمان أول أمس الثلاثاء على مناقشة التعديلات المقترحة.

    حزب الشعب الجمهوري حازم عمر التعديلات الدستورية

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