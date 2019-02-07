رئيس الإنجيلية يشهد إطلاق التفسير العربي المعاصر من بيروت (صور)

كتب-إسلام ضيف:

احتفلت دار الثقافة، اليوم الخميس، في بيروت، بإصدار كتاب «التفسير العربي المعاصر للكتاب المقدس»، بمشاركة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وفي كلمته خلال الاحتفال، قال رئيس الإنجيلية،ُ إنَّ هذا التفسيرُ مُوجَّهٌ إلى الأجيَالِ القَادِمَةِ، لأنَّهُ سينقِلُ لَهم كَيفَ كَان المسيحيون في الشرقِ الأوسطِ يفكِّرون فيما واجههم من تحديات، إذ سيعرضُ كيف فَهِمَ المسيحيون نصوصَ الكتابِ المُقدَّسِ في العقدِ الثَّانِي مِنَ القرنِ الوَاحدِ والعشرين.

كما وجه رئيس الطائفة الإنجيلية، في كلمته، الشكر لِكُلِّ مَن سَاهَم فِي أنْ يُولَدَ هَذا الحُلْم الكبير، وإلى كل من شَاركُوا في كتابةِ تفاسيرَ الأسْفَارِ وكتَابَةِ المَقَالَاتِ، وأعضَاءَ لَجنِةِ التَّحريرِ، الَّذينَ سَاهَمُوا في هذا المشروع الضخم.

كما شارك في الحفل إيلي فرزلي، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، وبيتر كوانت مدير مؤسسة لانجهام الدولية للنشر، وقيادات الهيئة الإنجيلية، ممتاز بشاي نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وعماد بانوب مديرِ دارِ الثقافةِ، وأماني لطيف مديرةِ النَّشرِ والمكتبات،ِ وقيادات من دار منهل الحياة في لبنان، ومجموعة كبيرة من اللاهوتيين والمفكرين العرب.

يذكر أن دار الثقافة هي إحدى أقدم دور النشر المسيحية في مصر إذ نشأت منذ خمسينيات القرن الماضي بهدف نشر وعي ثقافي وديني مستنير، ونشرت مئات الإصدارات تنوعت بين تفسير الكتاب المقدس والعقيدة المسيحية والأسرة والمجتمع، وغيرها من المجالات.