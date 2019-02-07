الصحة: التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش حتى 65 عامًا

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أبلغت اللجنة خلال لقاء اللجنة معها اليوم بمقر المجلس، بأنه سيتم التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش (60 سنة) للعمل حتى سنة 65 سنة، وذلك لسد العجز فى عدد الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية، وللاستفادة من خبرات هؤلاء الأطباء.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الصحية، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة مع الوزيرة، اليوم الخميس، أن الوزيرة أبلغتهم بأنها أصدرت قرارا وتعليمات للمستشفيات بالتعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش حتى الوصول لسن 65 سنة، وبعد الـ65 سنة تكون العلاقة تبادلية بين الطرفين، والغرض من ذلك سد عجز عدد الأطباء.

وتابع "المشد: "بالنسبة للأطباء ومشكلة الأجور، الوزيرة عرضت على رئيس الجمهورية، نظام المرتبات فى ضوء نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، ومجلس الوزراء يدرس مسألة زيادة بدلات الأطباء مثل بدل العدوى والحوافز، ولكن كل ذلك فى إطار الدراسة".

واستطرد: "تحدثنا مع الوزيرة بخصوص ملف الأدوية، وقالت إن الوزارة تتخذ بشأن خطوات بشأن حل مشكلة شركات الأدوية، وسيكون هناك اجتماع مع وزراء قطاع الأعمال العام والتخطيط والمالية، لحل مشكلة شركات الأدوية بقطاع الأعمال، لدعمها والنهوض بها وتطويرها لإنقاذ صناعة الدواء، كما أكدت الوزيرة على أنها تعقد اجتماع شهرى مع غرفة صناعة الدواء لتوفير النواقص من الأدوية وتذليل أى عقبات، بحيث لا تحدث أى مشكلة خاصة فيما يتعلق بالأدوية الأساسية التى لا يستغنى عنها المريض".

ولفت إلى أن الوزيرة تعقد اجتماع شهرى مع شركات الأدوية بخصوص ملف أسعار الأدوية، وأن هناك حرص على أن يكون الدواء بسعر التكلفة للأدوية الأساسية للمريض التى لا يستغنى عنها وعدم زيادة أسعار الأدوية الأساسية.

وأشار إلى أنه بالنسبة لبدء تطبيق المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد، فالوزيرة أوضحت أن المستشفيات جاهزة، وستبدأ مرحلة تجريبية من أول شهر مارس المنقبل، وسيتم التطبيق العملى والفعلى من أول يوليو 2019، بداية العام المالى الجديد 2019/2020.



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