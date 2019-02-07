ضياء رشوان: أُحيي "البرغوثي" على إعلاءه المصلحة العامة للصحفيين

كتب- مصطفى علي:

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه اتصل ظهر اليوم الخميس، هاتفيًا بالزميل محمد البرغوثي، الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الوطن، ووجه له التحية على حرصه على إعلاء مصلحة الجماعة الصحفية على ما سواها.

وأضاف رشوان، في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك: "أبلغته بتقديري الشخصي لمواقفه المهنية والنقابية المعروفة، متمنيًا له الاستمرار والتوفيق في العطاء على المستويين المهني والنقابي".