  • عاجل:أمطار وبرودة شديدة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    السيسي يصدق على قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

    05:37 م الخميس 07 فبراير 2019
    السيسي يصدق على قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    كتبت- ياسمين محمد:

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم واحد لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

    وينص القانون في مادته الأولى على إنشاء صندوق يسمى "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ"، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمي ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى.

    ونصت المادة الثانية من القانون على أن الصندوق يهدف إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك.

    ووفقًا للمادة الثالثة من القانون يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقا للمادة الثانية وله بصفة خاصة دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم وتلقي أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، وتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج، والمساهمة في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.

    قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين 1قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين 3قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين 8قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين 7قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين 6قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين 5قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين 4قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين 2

    رعاية المبتكرين الرئيس السيسي النوابغ

    الخبر التالى:

    الصحة:علاج 15 ألف مواطن من أهالي "جزيرة الوراق" منذ سبتمبر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان