برلماني: استبعاد غير المستحقين من التموين يعيد الحق لإصحابه

القاهرة- مصراوي:

أشاد ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بوزارة التموين، ممثلة في الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد وضع مجموعة من القواعد لاستبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين، موضحًا أنها "تساعد في توزيع الدعم، وإعادة الحق إلى أصحابه".

وقال "دسوقي"، في بيان، اليوم الخميس، إنه "لأول مرة يجري تحديد مؤشرات غير مباشرة تقيس الاستهلاك، وليس الدخل، لاستبعاد غير المستحقين، منها متوسط استهلاك الكهرباء والمحمول، وامتلاك سيارة فارهة وأكثر من سكن، ومن تتخطى مصروفاته المدرسية أكثر من 30 ألف جنيه سنويًّا".

وأضاف عضو البرلمان أن "القواعد تتضمن استبعاد أصحاب الوظائف العليا، ومن يدفع ضربية أكثر من مئة ألف جنيه، ومن يتعامل بجمارك أكثر من 500 ألف، وقيمة مضافة أكثر من 500 ألف جنيه".

وطالب النائب بسرعة الانتهاء من قواعد الدعم الجديدة، مع تجنب حدوث أخطاء كما سبق وتسببت في حذف مستحقي الدعم من البطاقات التموينية، مشددًا على أن "تصحيح مثل هذه الأخطاء يستغرق شهورًا طويلة".