عضو "طاقة النواب" يشيد بالإقبال على الغاز كبديل لوقود السيارات

القاهرة- مصراوي:

أشاد تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوسع في استخدام الغاز الطبيعي وأنواع الوقود البديلة، واهتمام مجلس الوزراء بوضع خطط تنفيذية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لزيادة معدلات استخدام الغاز الطبيعي.



وقال "قلدس" إن "هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها بتزايد الإقبال على الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات والمركبات"، موضحًا أن "مصر تشهد طلبات من مُلاك السيارات التي تعمل بالبنزين، لتحويلها إلى الغاز الطبيعي، بعد تحويل ما يقرب من 260 ألف سيارة، في ظل تمتع السوق المصرية ببنية أساسية متطورة، وشبكة جيدة من محطات التموين بالغاز الطبيعي".



وطالب النائب بزيادة التوعية بالوفرة المادية الكبيرة للمستهلك، من خلال تحويل سيارته من البنزين إلى الغاز، من دون مقدم وفوائد، موضحًا أنه "يمكن التحويل خلال أربع ساعات فقط".



وشدد "قلدس" على أن "الغاز الطبيعي آمن، ويحافظ على محرك السيارة، ويطيل فترة تغيير الزيوت، ويساعد في الحفاظ على البيئة".