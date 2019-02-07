فرج عامر: الشعب المصري بطل الإصلاح الاقتصادي

القاهرة- مصراوي:

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "برنامج الإصلاح الاقتصادي يحظي بدعم كامل من القيادة السياسة، والشعب المصري هو البطل الحقيقي لبرنامج الإصلاح"، موجهًا التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "عامر"، في بيان، الخميس، أن "تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التي أكد فيها استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة، دليل على أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وشهادة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية".

وأوضح رئيس "الصناعة" بالبرلمان أن هناك دعمًا كبيرًا لبرنامجنا الوطني من الشركاء الرئيسيين، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي.

وأكد "عامر" أن الرئيس السيسي صاحب قرار العبور الاقتصادي الذي لم تجرؤ الأنظمة السابقة على اتخاذ أي خطوات على أرض الواقع للبدء في تنفيذه، إلا أن الزعيم الإصلاحي الشجاع السيسي لم يتردد لحظة بسبب ثقته في شعبه العظيم.

وشدد النائب على أن "الإصلاح الاقتصادى حقق نجاحات كبيرة، منها ارتفاع قيمة الفائض الأولي بالموازنة العامة، إلى 21 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري، ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلي".