وزيرة الصحة: تقديم الخدمة مجانًا لأكثر من ١٥ ألف مواطن بـ"جزيرة الوراق"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لعدد ١٥ ألفًا و٦٧٣ مواطنًا من أهالي جزيرة الوراق ضمن مجموعة القوافل العلاجية المجانية المقدمة من وزارة الصحة في تخصصات طبية مختلفة لأهالي جزيرة الوراق بإجمالي عدد ٢٢ قافلة حتى اليوم.

وحسب بيان، الخميس، تأتي هذه القافلة حرصا من الوزارة على توفير كافة الرعاية الطبية والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن قافلة اليوم قامت بتقديم الخدمة الطبية ل ٦١٥ مواطنا، مشيرا إلى ان القافلة تشمل تخصصات طبية في: القلب والباطنة والأطفال والجلدية والأسنان والعظام والجراحة والمسالك وعيادات متنقلة لتنظيم الأسرة والكشف المبكر عن أورام الثدي، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لأمراض الضغط والسكر.

وأضاف مجاهد أن القافلة تتضمن موظفاً من المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرةً تيسيرًا على الحالات التي تتطلب تدخلات جراحية، حيث يتم تحويل الحالات إلى مستشفيات أم المصريين وإمبابة العام والوراق، والحوامدية.

مشيرًا إلى أن الرائدات الريفيات قمن اليوم بتوعية السيدات المترددات على القافلة بالمعلومات الصحية السليمة إضافةً إلى تعليم السيدات أعمال التريكو والأعمال الفنية اليدوية ومساعدتهم على ترويجها، عن طريق اكتساب خبرات تساعدهم على تحمل أعبائهم المعيشية.

جدير بالذكر أن هذه القافلة العلاجية هي القافلة الـ٢٢ ضمن سلسة القوافل العلاجية التي بدأت عملها منذ يوم ١٤ من شهر سبتمبر الماضي في جزيرة الوراق، ويتم توجيهها يوم الخميس من كل أسبوع.