"في الدرب الأحمر".. "الهجرة" تتوصل لأسرة المواطن المصاب بالكويت

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، توصلها لأسرة المواطن يدعى طه عوض عبدالغني عثمان، المحجوز بمستفى الفروانية في الكويت بحالة إغماء وفقدان للوعي.

ونشرت وزارة الهجرة صورة من جواز سفر لأحد المواطنين المصريين بالكويت على صفحتها الرسمية "فيسبوك"، معلنة احتجازه بالرعاية المركزة بمستشفى الفروانية بالكويت؛ على إثر إصابته بنزيف حادّ في المخ، عند ركوب طائرة العودة.

ووجهت الوزارة الشكر، لمأمور قسم الدرب الأحمر، ولأبناء الجالية المصرية في الكويت؛ لسرعة استجابتهم والتواصل السريع بأسرة المواطن في حي الدرب الأحمر بالقاهرة، وإبلاغهم بحالته.

وأضافت الوزارة، انه فور نشر البيان جرى التوصل لأخته بالكويت، والتي زارته مع عدد من زملائه، كما أجرت الوزارة اتصالا بعائلته، لطمأنتهم وتأكيد وقوف الجالية بالكويت مع المواطن المصاب.

وأوضحت الوزارة، أنها لا تألو جهدا في التواصل مع المصريين بالخارج، وتؤكد الروح التي تجمع المصريين بالخارج وتكاتفهم، داعية الله أن يشفي المواطن.