الآثار: بدء أعمال ترميم تمثال رمسيس الثاني بسوهاج

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار، البدء في أعمال ترميم تمثال رمسيس الثاني الموجود بمنطقة آثار أخميم بمحافظة سوهاج.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة للنهوض بالمحافظة ووضعها على خريطة السياحة العالمية خاصة بعد افتتاح متحف سوهاج القومي العام الماضي.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان، اليوم الخميس، إن أعمال ترميم تمثال الملك رمسيس الثاني ستشمل أعمال التنظيف والتوثيق الأثري لأجزائه وتجميعها وإعادة تركيبها ورفع التمثال وعرضه بمكانه الأصلي بجانب تمثال الملكة ميريت آمون باخميم.

وأوضح وزيري، أنه جرى العثور علي التمثال خلال موسم حفائر عام 1981م بالمعبد، وكان مقسمًا لعدة أجزاء مختلفة الأحجام من الحجر الجيري ويبلغ الأرتفاع الأصلي للتمثال 15 مترًا ووزنه حوالي 45 طنا، ويستمر العمل به خلال الأسابيع القليله القادمة.

جدير بالذكر أن محافظة سوهاج تزخر بالعديد من الآثار المهمة، كما تعد أخميم هي عاصمه الإقليم التاسع من أقاليم مصر العليا وسميت في العصر الفرعوني "خنت مين" أي مقر المعبود مين، وهي تقع في الناحية الشرقية من نهر النيل في محافظة سوهاج، وتضم معبدا للملك رمسيس الثاني وابنته ميريت آمون.