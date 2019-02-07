محافظ القاهرة يسلم 12 دراجة بخارية لذوي الاحتياجات الخاصة

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، حفل توزيع 12 دراجة بخارية على ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسليم أجهزة كهربائية لـ10 عرائس مقبلين على الزواج من غير القادرات، حيث تم تنظيم الحفل من قبل المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأكد عبدالعال، خلال الحفل، أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلًا في الجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية البسيطة وذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير متطلباتهم لتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

وأشاد المحافظ، بالدور المجتمعي في مصر والذي تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصفة عامة وبالقاهرة بصفة خاصة، كما طالب باستمرار مبادرة توفير الدراجات البخارية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي شهدت خلال العامين الماضيين انتهاء قائمة الانتظار بالقاهرة لطالبي الحصول عليها.

شهد الحفل نواب المحافظ الأربعة، ومحمد سيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من الجمعيات الأهلية. ​