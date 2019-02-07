غدًا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة 5 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع الخدمة عن مناطق "شارع الحجاز ومتفرعاته – منطقه هليوبليس - سانت فاتيما – السبع عمارات – شارع عمر بن الخطاب"، اعتبارًا من الساعة الثالثة بعد عصر يوم غد الجمعة، وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة، في بيان، الخميس، أن انقطاع الخدمة؛ لتحويل مسار خط المياه قطر 500مم بمحطه هليوبوليس بمصر الجديدة ضمن أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأضافت الشركة أنها تدبر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.