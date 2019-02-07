"زيادات بسيطة".. وزير الكهرباء يكشف لمصراوي موقف الفواتير الجديدة

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إعلان الأسعار الجديدة لفواتير الاستهلاك، فور انتهاء مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية من دراستها، ومراجعتها بصورة دقيقة ثم اعتمادها أو إحداث بعض الملاحظات بها.

وأضاف وزير الكهرباء، فى تصريحاته لمصراوي، الخميس، أن الحكومة تنحاز للمواطن وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، مشددا على أن الزيادات الجديدة ستكون بسيطة ولا داعي لترويج أي معلومات أو إشاعات ليس لها أي صحة على الإطلاق.

وأوضح شاكر، أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من تطوير وتحديث شبكات التوزيع منتصف العام الحالي؛ بهدف تأمين واستقرار وصول الكهرباء لجميع المواطنين بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مع التنويه بأنه يجرى الانتهاء من تطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء نهاية العام الحالي.

وقال شاكر، إن الوزارة واجهت العديد من التحديات على مدار السنوات الماضية إلا أن دعم القيادة السياسية ساهم بشكل كبير في تنفيذ المشروعات العملاقة وخروجها للواقع حتى تحول العجز في القدرات المنتجة لفائض كبير.

ويعكف مسئولو جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على وضح مقترحات وسيناريوهات الزيادة الجديدة المرتقبة على أسعار شرائح الكهرباء المختلفة المقرر إعلانها في مؤتمر صحفي للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مايو المقبل وفقا لخطة الحكومة المصرية رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بحلول 2021/2022 .