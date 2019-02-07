رئيس الأركان يتفقد عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس

القاهرة- مصراوي:

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعد منتصف ليلة أمس، عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم، والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، إن رئيس الأركان ناقش عدد من الضباط والجنود في أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهة المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها، والإجراءات المتخذة لتأمين كافة المناطق المحيطة بقطاعات المسئولية.

وأكد رئيس الأركان، أهمية تحلي المقاتلين باليقظة والوعي خلال تنفيذ مهام التأمين وحماية هذا الشريان الحيوي، كما أثنى على مستوى عناصر التأمين ومستوى تدريبهم الراقي ويقظتهم التامة بالرغم من صعوبة الأحوال الجوية ومدى تفهمهم لمهامهم الموكلة إليهم، وأنهى المرور بمشاركة عناصر تأمين المجرى الملاحي أحد الأنشطة التدريبية.

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بنطاق الجيش الثاني الميداني، والذي يأتي في إطار اللقاءات الدورية للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات.

وبدأ اللقاء بالوقوف حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين سقطوا خلال المواجهات مع الإرهاب.

ونقل الفريق محمد فريد، تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على المجهودات العظيمة لرجال القوات المسلحة في حماية الوطن وأمنه القومي، وما حققوه من نجاحات لتطهير سيناء من براثن الإرهاب والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالي وتنفيذ كافة المهام التي تُسند إليهم بدقة وكفاءة عالية، بجانب دورهم الداعم لجهود الدولة في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة على أرض مصر.

حضر الأنشطة قائد الجيش الثاني الميداني وعدد من قادة القوات المسلحة.