التعليم: ملء استمارات التقدم لامتحان الثانوية العامة الأسبوع المقبل

كتبت- ياسمين محمد:

قال خالد عبدالحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، إن طلاب الثانوية العامة يبدأون ملء الاستمارات الورقية للتقدم للامتحانات، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف عبدالحكم، لمصراوي، الخميس، أن الإدارة تلقت نسبة 80% من الاستمارات الإلكترونية التي ملأها الطلاب باستخدام كود الطالب والرقم السري، مطالبًا باقي الطلاب باستيفاء الاستمارة الإلكترونية، لأنها شرط من شروط ملء الاستمارة الورقية للتقدم للامتحان.

وأوضح الانتهاء من عقد المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين، وجرى إرسال بيناتهم للجهات الأمنية لأخذ الموافقات عليها.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019، اعتبارا من 9 يونيو المقبل عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.