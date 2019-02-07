ندوات ثقافية ومعارض.. "مستقبل وطن" يواصل فعالياته الخدمية بالمحافظات

كتب- أسامة عبدالكريم:

يواصل حزب مستقبل وطن تنظيم فعالياته الخدمية، من ندوات تثقيفية وإقامة عدد من المنافذ لبيع المنتجات والسلع الأساسية وحملات للكشف المجاني وتوزيع العلاج على المرضى وحملات تنظيف وتجميل الشوارع؛ للتخفيف عن المواطنين أعباء المعيشة.

وحسب بيان، اليوم الخميس، أقام الحزب في محافظة القاهرة، معرضًا لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بشارع أبوالفتوح عبد الله دائرة قسم عين شمس.

ونظم الحزب بالإسماعيلية، قافلة طبية تضم مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بقرية أبو بلح بمركز الإسماعلية، بجانب تنظيم ندوة تثقفية بعنوان التعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة بمقر الحزب بمدينة الإسماعلية .

فيما نظم بالفيوم، حفل افتتاح بطولة الجمهورية للعبة الملاكمة باستاد الفيوم الرياضي بحضور المحافظ ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة، ومشاركة 500 شخص، تم خلاله توزيع الكؤوس والجوائز المادية على الفائزين، بجانب إقامة منافذ متحركة لبيع اللحوم والأسماك السلع الغذائية بأسعار مخفضة بحي الحواتم .

ونظم الحزب ببنى سويف، قافلة طبية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بحي الأزهري، إضافة إلى القيام بأعمال تجميل وتطوير لسور مدخل مركز الفشن بالمحافظة.