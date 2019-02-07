رئيس جامعة الأزهر: ندوات ومسابقات للتعريف بوثيقة "الأخوة الإنسانية"

القاهرة- أ ش أ:

قرر رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي تنظيم ندوات ثقافية وعلمية لطلاب وطالبات الجامعة مع بداية الفصل الدراسي الثاني للتعريف بمضمون وثيقة "الأخوة الإنسانية"، التي وقَّع عليها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، و البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في الإمارات، في ختام فعاليات اللقاء العالمي للأخوة الإنسانية.

وقال المحرصاوي - في بيان اليوم الخميس - إنه تم توجيه عمداء الكليات بإجراء حوارات مفتوحة مع الطلاب خلال تلك الندوات بما يسهم في فهم الوثيقة وأهدافها، وإجراء مسابقة بين طلاب الكليات المختلفة لاختيار أفضل البحوث العلمية حول الوثيقة وتكريم الفائزين من قبل الجامعة، خاصة أنها تعد الأهم في تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف والفاتيكان، وأيضاً أهم الوثائق في تاريخ العلاقة بين الإسلام والمسيحية.

وشدد على أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً من الجامعة على ترسيخ ثقافة حب الآخر ومفهوم الأخوة الإنسانية بين الطلاب واستثمار القواسم المشتركة بين الأديان لمجابهة ومناهضة ظاهرة العنف ونشر قيم التسامح والسلام بين البشر جميعاً وتبني ثقافة الحوار، والتعاون المشترك، والتعارف بين الناس.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن هذه الجهود المبذولة من قبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تعكس مكانة مؤسسة الأزهر الشريف جامعاً وجامعة، كونها المؤسسة الأكثر تعبيراً عن منهج الإسلام الحنيف، وتعاليمه الوسطية المعتدلة التي تدعو لنشر ثقافة السلام والعدالة واحترام الغير، بديلًا من ثقافة الكراهية والظلم والعُنف.