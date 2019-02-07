حدث ليلاً| الحكومة تكشف موعد رفع سعر البنزين.. وأول قاعدة بيانات وافية عن الأزهر

كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وإلى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

متحدث "الوزراء": رفع الدعم عن بنزين 95 وتحريك سعره أبريل المقبل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تحريكًا لسعر بنزين 95 اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، لرفع الدعم عنه وربطه بالسعر العالمي، لافتًا إلى أن تحريك السعر لا يعني بالضرورة الزيادة فقد يتجه نحو الانخفاض.

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مصطفى الفقي: الدستور ليس صنمًا لنعبده وتعديله ليس بالأمر الخطير

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الدستور ليس صنمًا لنعبده، ودستور 2014 جرت كتابته في مرحلة معينة، وإن تعديله ليس بالأمر الخطير.

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الشاعر: لقاؤنا مع السيسي كان مثمرًا لمناقشة أدق التفاصيل ببورسعيد

علقت المهندسة نيفين الشاعر، إحدى شباب البرنامج الرئاسي، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عددًا من الوزراء التنفيذيين والقيادات الشعبية والشباب بمحافظة بورسعيد.

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وزير التعليم: "مفيش غش بعد استخدام التابلت"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الهدف من إدخال "التابلت" على نظام المرحلة الثانوية، منع الغش والظلم، وعدم تدخل المعلم في وضع الامتحان أو تصحيحه.

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متحدث "الوزراء" يكشف عن أسباب تنقية قواعد بيانات المواطنين

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل قطاعات الدولة تقوم بتنقية قاعدة البيانات للمواطنين.

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"أنا متفائل".. وزير قطاع الأعمال يَعِد هذه الشركات بمكافآت وحوافز

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لدينا خطة متكاملة لتحقيق الأرباح ومضاعفتها في الشركات خلال الفترة المقبلة، وهناك مكافآت وحوافز للشركات التي تنجح في تقليص خسائرها، متابعًا: "متفائل أحقق حاجة محترمة للبلد".

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بعد أن حبسته أمه 10 سنوات.. "أطفال بلا مأوى": وجدنا شاب الغربية عاريًا قعيدًا

قال الدكتور إبراهيم عطية، أحد جيران السيدة التي حبست نجلها 10 سنوات بالغربية، إن الأم ثقافتها ضحلة، وليس لديها قدر من الوعي، والابن كان يعمل عامل محارة في بدايته مع عمه، ولكن الولد حدثت له حادثة فقامت بحبسه.

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"الأزهري": إعداد أول قاعدة بيانات وافية عن الأزهر عبر التاريخ

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن موسوعة "جمهرة أعلام الأزهر الشريف"، تعد أول قاعدة بيانات وافية عن الأزهر، عبر تاريخه، وتشتمل تدوين سير وأخبار عدة آلاف من أعلامه في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، مع الصور والوثائق المتعلقة بكل واحد منهم.

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رئيس "التعبئة والإحصاء": إعلان نتائج التعداد الاقتصادي منتصف أكتوبر

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن مرحلة العمل الميداني للتعداد الاقتصادي ستنتهي آخر مايو المقبل، وإعلان نتائجه منتصف أكتوبر المقبل.

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احذروا الشائعات.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية في بالإسماعيلية (صور)

ألقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، أمس الأربعاء في كنيسة الأنبا بيشوي بمدينة الإسماعيلية ضمن زيارة للمدينة تستمر يومان.

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"الرقابة الإدارية" تحذر من نشر الأخبار المغلوطة: لعدم التشهير بالمواطنين

حذرت هيئة الرقابة الإدارية، من نشر أي أخبار غير صادرة عن الهيئة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن تلك الأعمال تضع أصحابها تحت طائلة القانون.

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ترامب يتوقع القضاء على داعش نهائيًا خلال أسبوع واحد

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن دول التحالف الدولي نجحت بإنهاء تنظيم داعش في سوريا والعراق، لافتًا إلى أنها قتلت الكثير من قيادات التنظيم في البلدين.

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البشير يحمل الحكومة مسؤولية الانهيار الاقتصادي.. ويأمر بالإفراج عن الصحفيين

أقر الرئيس السوداني عمر البشير بمشروعية الاحتجاجات التي تشهدها السودان، ووجه بالإفراج عن كافة الصحفيين المعتلقين، محملًا الحكومة السودانية مسؤولية الانهيار الاقتصادي.

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الحوثيون يعلنون مقتل 16 وإصابة 15 من الجيش السعودي خلال الشهر الماضي

أعلنت ميليشيات الحوثي، أمس الأربعاء، مقتل 31 جنديًا سعوديًا بنيران الجيش الموالي لها.

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هيئة فلسطينية: وفاة أسير فلسطيني في سجون إسرائيل

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عن وفاة أسير فلسطيني أمس الأربعاء، داخل سجون إسرائيل.

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بالفيديو والصور.. انفجار في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة

وقع انفجار هائل في خط للغاز في حي ريتشموند بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

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قوات التحالف تنفذ عملية في ريف دير الزور ومسحلو داعش يرفضون الاستسلام

نفذت قوات وطائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي عملية إنزال في ريف دير الزور شرق سوريا ليل الأربعاء/الخميس.

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الخارجية الروسية تبحث مع حزبين سوريين التسوية السياسية للنزاع في دمشق

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، أمس الأربعاء، مع قادة حزبين سوريين، في موسكو، التسوية السياسية للنزاع في سوريا.

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