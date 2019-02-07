الأوقاف: إنشاء الكود المصري لتصميم المساجد

كتب - محمود مصطفى:

كلف وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، الإدارة المركزية للشؤون الهندسية في ديوان عام الوزارة، بإنشاء الكود المصري لتصميم المساجد.

وقال وزير الأوقاف، في بيان له صباح الخميس، إنه سيتم تسجيل المساجد ذات العمارة الفريدة والمتميزة على مستوى الجمهورية، واختيار مجموعة من أكثرها تميزًا وبمساحات مختلفة، وطرازات وتصميمات متنوعة، تتناسب وسائر البيئات والمناطق سواء بعواصم المحافظات أم بسائر مدنها وقراها، واعتماد هذه النماذج في جميع العمليات الإنشائية التي تطرحها الوزارة.

وأضاف أنه سيتم التركيز على ما يعرف بالمسجد الجامع الذي يقدم إلى جانب إقامة الشعائر خدمات مجتمعية لأهالي المنطقة أو المناطق المحيطة، بما يعيد للمساجد وجهها الحضاري ورسالتها، ويضفي عليها طابعها الخاص المنبثق من الحضارة الإسلامية العريقة.

وأوضح أنه سيتم الإعداد لمسابقة كبرى في تصميم المساجد، لتكون جاهزة لبناء المساجد، سواء أكان هذا البناء جديدًا أم يجرى له إحلالاً وتجديدًا، وسواء أكان على نفقة الوزارة أم بالجهود الذاتية، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من نقلات حضارية في مختلف المجالات ولا سيما في مجال تشييد المدن الجديدة التي ستكون علامة مميزة في فن العمارة.

وقال جمعة: "لا شك أن تصميم وإنشاء بعض المساجد التي تعد إضافة حقيقة لفن العمارة الإسلامية وفِي مقدمتها مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة ومسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بإشراف كامل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الباسلة يعد نقطة ضوء قوية وكبيرة يمكن الإفادة منها والبناء عليها في الخطة الطموح التي نعمل علي تحقيقها في مجال عمارة بيوت الله عز وجل ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى". ​