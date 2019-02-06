معهد التناسليات الحيوانية ينفذ خطة لرفع كفاءة 5 مزارع بأسيوط

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور إبراهيم جاد مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لوزارة الزراعة ، إنه تم على هامش القوافل البيطرية بقرى محافظة أسيوط ، تنظيم زيارة تفقدية حقلية على أرض الواقع لخمس مزارع للإنتاج الحيواني بالمحافظة، لرصد المشكلات وتحليلها واقتراح الحلول العملية لها.

وأضاف جاد - في تصريح اليوم على هامش الزيارة - أن ذلك يأتي بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي عقد بديوان المحافظة مع اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية السمكية والداجنة، حيث تم الإشارة إلى ضرورة الاستفادة من إمكانيات المحافظة ومواردها في تنمية المشروعات الإنتاجية بها، وخاصة مشروعات الثروة الحيوانية لتحقيق أقصى استفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتكليف المعهد بعمل دراسة لعدة مقترحات لتنفيذ وتطوير مزارع الثروة الحيوانية بالمحافظة وتحسين السلالات الموجودة بها، فضلا عن إقامة مزارع أمهات الأرانب والتوسع في إقامة واستغلال المزارع التابعة للمحافظة للنهوض بمشروع الثروة الحيوانية وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد مدير المعهد أنه بعد زيارتهم للمزارع الخمس، تم وضع الخطط التنفيذية المجدولة زمنيا لرفع إنتاجية هذه المزارع، وتم استعراضها خلال لقاء موسع مع محافظ أسيوط، وعدد من قيادات الحكم المحلي بالمحافظة .. لافتا إلى أنه تم اقتراح تنفيذ الإحلال والاستبدال اللازم لبعض الحيوانات غير ذات الجدوى وشراء البدائل من السلالات المحلية المحسنة ذات الجودة الإنتاجية والقدرة على التأقلم مع البيئة المحلية ودرجات الحرارة والرطوبة العالية بالوجه القبلي، وأشار إلى أن الخطط الموضوعة لاقت استحسانا من كافة الحاضرين.

من جانبه، أكد محافظ أسيوط ضرورة المبادرة بالتنفيذ الفوري .. لافتا إلى أن الخطط الموضوعة حال التنفيذ الجاد ستؤدي لرفع الإنتاجية لتغطي احتياجات الوجه القبلي من اللحوم ومنتجات الألبان وزيادة فرص العمل بالمحافظة.​