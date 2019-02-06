رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال تطوير المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية

كتب- محمود مصطفى:

أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، أن المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية، الذي سيتم افتتاحه الشهر المقبل داخل حرم الجامعة، يهدف إلى تأكيد الأواصر بين جامعات شمال أفريقيا وباقي القارة السمراء فضلا عن بناء الثقة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على مستوى القارة.

ولفت إلى أن المكتب يمثل جامعات دول مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا.

جاء ذلك خلال تفقد المحرصاوي أعمال تطوير المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية والذي سيتم افتتاحه الشهر المقبل بعد اختيار الجامعة عضوا بمجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية لمدة ٤سنوات.

ووجه رئيس جامعة الأزهر - في بيان اليوم الأربعاء - القائمين على تنفيذ أعمال تطوير المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية داخل حرم الجامعة بسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح أن الجامعة يدرس بها طلاب من أكثر من مائة دولة من مختلف دول العالم تمثل جميع القارات، مما يؤكد مدى تميز الأزهر بوسطيته واعتداله وقبول الآخر، موضحا أن الطلاب الوافدين سفراء للمؤسسة بمنهجها الوسطى المعتدل.

وأكد المحرصاوي أن الجامعة تعتزم تنظيم مؤتمر لاتحاد الجامعات الإفريقية سوف يعقد في شهر يوليو من العام الجاري، تزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، خاصة أن المؤتمر سيناقش مشكلات التعليم في قارة إفريقيا وطرق تطويره من خلال وضع إستراتيجيات من الممثلين عن الجامعات الإفريقية.