رئيس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة تكنولوجية بالمعادي

كتب– أسامة عبد الكريم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 72 لسنة 2019 بالترخيص بإنشاء منطقة تكنولوجية بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة.

وتضمن القرار، الترخيص لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء منطقة تكنولوجية على مساحة 75 فداناً بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة مقسمة إلى قطعتين.

وتُخصص المنطقة التكنولوجية لمزاولة الأنشطة المرتبطة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال شركات تقديم خدمات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد لحساب الغير أو ذاتياً (مراكز الاتصال، مراكز تعهيد لخدمات تكنولوجيا المعلومات، مراكز تعهيد لخدمات نظم الأعمال، مراكز تقديم خدمات تعهيد متخصصة، مراكز التعهيد المعرفي).