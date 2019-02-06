وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء يبحثان مع وفد ألماني تشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية

كتب- محمد عبدالناصر:

بحث وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء، الدكتور محمد سعيد العصار، الدكتور محمد شاكر، سبل التعاون المشترك مع وفد شركة "KSB" الألمانية في مجال تنفيذ مشروعات تشغيل آبار المياه بإستخدام طلمبات تعمل بمنظومة الطاقة الشمسية.

جاء ذلك بحضور اللواء مصطفى أمين مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وممثلى وزارة الري، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وذكر بيان لوزارة الإنتاج الحربي، أن اللقاء شهد مناقشة الخطوات التنفيذية المقترحة التي تعزز من إمكانية عقد شراكة بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة "KSB" الألمانية بهدف نقل تكنولوجيا تصنيع الطلمبات التى تعمل بالطاقة الشمسية لتلبية مطالب مختلف الجهات المعنية.

وأضاف البيان، أن اللقاء بحث أيضًا إمكانية تعميق التصنيع المحلي لكافة مكونات المنظومة من خلال شركات الإنتاج الحربي ، حيث تمتلك الشركات التابعة للإنتاج الحربي مقومات إقامة صناعة متكاملة وناجحة من خلال الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والعمالة المدربة المتوفرة بها.

وأكد البيان أن وزارة الإنتاج الحربى مؤمنة بأهمية تبني سياسة الانفتاح على التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة والاستفادة من الخبرات العالمية فى المجالات المختلفة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر - 2030.

ورحب وزير الكهرباء، بالتعاون مع الشركة الألمانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.

وأوضح أن الطلمبات التى تدار عن طريق الطاقة الشمسية تتميز بطول فترة تشغيلها كما أنها ستكون بديل جيد لتخفيف الحمل على الشبكة الكهربائية العامة واستغلالها في الأماكن المنعزلة وهو ما سيساهم في حدوث المزيد من الانتفاع بالكهرباء الناتجة عن ربطها بالشبكة الكهربائية العامة في الأغراض المنزلية والتجارية، كما يساهم في رفع كفاءة استخدام المياه وخفض الفاقد منها ويحقق المنفعة العامة.

وأشار إلى مساهمة الشبكة في توفير المياه لري الأراضي الزراعية وتوصيل مياه الشرب للقري النائية وغيرها من الاستخدامات، معرباً عن ثقته في إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي خاصةً في ظل وجود العديد من موضوعات التعاون السابقة والحالية بين الوزارتين في مختلف المجالات.

من جانبه، أشار اللواء مصطفى أمين مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى أهمية تشغيل آبار المياه المستخدمة لإستصلاح الأراضى الزراعية الجديدة بإستخدام منظومة الطاقة الشمسية للحصول على إنتاجية أفضل بوسائل أقل ثمنا كما أن منظومة الطاقة الشمسية صديقة للبيئة، فضلا عن إستخدامها فى ضخ المياه وغيرها من المجالات الأخرى.

وأفاد ممثل شركة KSB Michael Schenker، أن الشركة تعد من كبريات الشركات العاملة في مجال تصنيع مضخات المياه على مستوى العالم كما تعد مورد رئيسي للصمامات والأنظمة ذات الصلة التي تُستخدم في مجموعة متنوعة من التطبيقات بدءً من خدمات نقل المياه وحتى معالجة مياه الصرف الصحي وإقامة محطات توليد الكهرباء.

وأشار إلى أن تصنيع الطلمبات التي تعمل بالطاقة الشمسية يتطلب تكنولوجيا حديثة وتجهيزات عالية المستوى، وأشار إلى الزيارة التي قام بها وفد الشركة الألمانية في وقت سابق إلى شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) وشركة المعادي للصناعات الهندسية (مصنع 54 الحربي) التابعتين لوزارة الإنتاج الحربي للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية للشركتين على الطبيعة من ماكينات التحكم الرقمي وماكينات تقليدية تناسب تشغيل بعض مكونات الطلمبات، مشيداً بالإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي.