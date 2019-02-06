وزير التعليم: "مفيش شغل بعد استخدام التابلت"

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الهدف من إدخال "التابلت" على نظام المرحلة الثانوية، منع الغش والظلم، وعدم تدخل المعلم في وضع الامتحان أو تصحيحه.

وأضاف الوزير، خلال اجتماعه بمجموعة من طلاب الصف الأول الثانوي، مساء الثلاثاء، "أنه لا يوجد احتمال ولو واحد في المليون للغش أو ضياغ الورق كما كان في الماضي".

ولفت إلى أن الوزيرة أعدت مجموعة من الأفلام والفيديوهات التعليمية، جرى وضعها على "التابلت"؛ لتساعد الطلاب على الفهم الصحيح والتعمق في المادة العلمية.