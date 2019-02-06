رئيس جامعة الأزهر: نسعى للدخول ضمن منظومة الجامعات الذكية بالتعاون مع "الاتصالات"

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر إن الجامعة تعمل على مواصلة جهودها الملموسة لتطوير التعليم الجامعي ضمن منظومة الجامعة الذكية فيما يتعلق باستحداث أنظمة التعليم الإلكترونى لمواكبة التطور التكنولوجى، وتحقيق معايير الجودة العالمية، ما أهلها لتصدر التصنيف الإفريقى للجامعات، واحتلالها مراكز متقدمة فى عدد من التصنيفات الدولية.

وأكد المحرصاوي - خلال زيارة وفد من وزارة الاتصالات لمناقشة تنفيذ برنامج التقويم الإلكتروني وإنشاء بنك الأسئلة بكلية الطب "برنامج الطب التكاملي" - حرص الجامعة على تطوير النظام الإداري وميكنة أعمال الامتحانات والكنترولات، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء، والاضطلاع برسالتها العلمية والدعوية لترسيخ الفهم الحقيقى للدين الحنيف.

وطالب المحرصاوي - في بيان للجامعة اليوم - بالتواصل بين كافة القطاعات والمؤسسات لتطوير وتنمية تكنولوجيا المعلومات بما يتناسب مع الاحتياجات الحقيقية لتطوير دورات العمل المختلفة وإتاحة الخدمات للباحثين من خلال قنوات متعددة، وكذلك ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على تلك الخدمات و الربط بين الإدارات المختلفة بما يتيح بيانات ومعلومات دقيقة.

ولفت إلى أن الجامعة لديها استراتيجية واضحة بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة الاندماج مع كافة المؤسسات بما يعود بالنفع على المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن برنامج الطب التكاملي يأتي في إطار خطة الجامعة لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول إلى نظام الجامعة الذكية، من خلال تدشين عدد من البرامج الإلكترونية داخل قطاعات الجامعة المختلفة.

وناقش عامر مع وفد وزارة الاتصالات الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ البرنامج بما يعود بالنفع على مستوى الخريجين ويؤهلهم لسوق العمل ومواكبة التكنولوجيا وأحدث النظم العالمية في الاختبارات، مشيرا إلى أنه تم تدريب العاملين بأمانة الجامعة على استخدام برنامج المؤسسة الذكية لبدء المرحلة الأولى من ميكنة الجامعة.