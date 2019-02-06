رفعت رشاد: أتفاوض على زيادة بدل الصحفيين.. والمستشفى إنجاز للنقيب الحالي

كتب- مصطفى علي:

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة أخبار اليوم، المرشح على منصب النقيب، إنه يتفاض حاليا مع جهات حكومية على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، باعتباره أمرًا حتميًا في الأساس، بحيث لا يكون مجرد زيادة في المبلغ المالي فقط، لكنه يجب أن يواكب نسبة التضخم وارتفاع الأسعار.

وأضاف رشاد، لمصراوي، الأربعاء، أنه يعد حاليا لإصدار برنامجه الانتخابي بعد فتح باب الترشح مباشرة، والذي سيتضمن عناصر مهمة منهم العنصر الخاص بالتأمين على الصحفي وإحساسه بالأمان بشأن الفصل التعسفي والأجور والسكن والمعاش للزملاء المحالين للمعاش، وأيضا تعظيم دور النقابة في مجال الحريات واستعادة كرامة الصحفي وهيبته لدى جميع الجهات".

وأثنى رشاد على موافقة الشيخ سلطان القاسمي على تمويل مستشفى الصحفيين، مؤكدًا أنه موضوع مهم، وإذا تم إنجازه سيكون خطوة إيجابية للنقابة وإنجاز كبير للنقيب الحالي عبد المحسن سلامة، ولذلك يجب أن نشير إلى الإيجابيات مثلما نشير إلى السلبيات.

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين أعلن فتح الباب لتلقي أوراق الترشح علس مقعد النقيب والتجديد النصفي لستة أعضاء يوم 10 فبراير القادم، على أن يستمر لمدة 5 أيام حتى 14 فبراير.